17. İyilik Gemisi ‘Akdeniz’ Gazze’ye uğurlandı

Mersin'den Gazze'ye 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan '17. İyilik Gemisi', İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle uğurlandı. İsrail'in saldırıları altında olan ve ateşkes anlaşması imzalanan Gazze'deki sivillerin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan gıda, konserve ve bebek mamasından oluşan 900 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak olan "Akdeniz" isimli 17. İyilik Gemisi yola çıktı. Mersin Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Yerlikaya, "İsrail, zulmüyle Filistin topraklarını açık bir cezaevine çevirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana dünya yeni bir utanç ağına sürüklendi. İsrail dünyanın gözleri önünde soykırım yaparak insanlık suçu işledi" dedi.

900 TON GIDA MADDESİ

İşgalin ilk anından itibaren Türkiye'nin tarihin doğru tarafında yer aldığını belirten Yerlikaya, "Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda hakikatin sesi, mazlumların nefesi oldu. Filistin için tüm yardım kampanyalarında 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı.

Akdeniz isimli gemimiz 900 ton gıda maddesini Gazze halkına götürecek. Gazze Allah'ın izni ile yeniden ayağa kalkacak. Türkiye olarak yeniden imar ve ihya sürecinde tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin, zeytin ağaçları gölgesinde büyüyen çocukların, ilahilerin, ezanların yankılandığı o günlere yeniden kavuşacak. O Filistin yeniden dirilecek" ifadelerini kullandı. AFAD koordinesinde toplanan yardımlar, Mısır'ın El Ariş Limanı'na vardıktan sonra TIR'larla Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.