Bakan Yerlikaya açıkladı! 9 ilde siber operasyon: 61 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından son 10 günde 'Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli yapılan operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıkları tarafından yapıldı.