Giriş Tarihi: 15.10.2025 14:33 Son Güncelleme: 15.10.2025 14:46

Bir CHP klasiği: Yine kaos yine kavga! Kongrede yumruklar havada uçuştu! Çevik kuvvet sevk edildi

Malatya'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası salona çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı.

Sabah saat 10.00 sıralarında Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi'nde olaylar çıktı.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in konuşması sırasında bazı partililer tepki gösterirken, tepkilerin ardından Göçer'in destekçileri ile diğer partililer arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda milletvekilinin de bulunduğu salonda yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga sonrası kongre salonunda güvenlik önlemleri artırılırken, program kaldığı yerden devam etti.

