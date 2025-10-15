CHP’de demokrasi isyanı: İl başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitleyip eylem başlattı

"NE YAZIK Kİ ÖRGÜTLERE DEĞER VERİLMEDİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ"



CHP İl Başkanı Özcan, "3-4 gündür genel merkezimiz ve önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu'yla ilgili konuşmalar yaptık. Gece 20'ye yakın arkadaşımızla partide sabahladık. Şu anda da buradayız. İl yönetimi olduğumuz halde ne yazık ki genel merkezimiz bizi bir kenara bırakıp, Polat Şaroğlu'nu il başkanı olarak görmektedir. Her şeyi onun vasıtasıyla yapmaktadırlar. Defalarca konuştuk ama bu hafta yapacağımız kongrede Şaroğlu'nun gözlemci olarak görevlendirilmesi tüm arkadaşlarımızı üzmüştür. Polat Şaroğlu partide sorun ve huzursuzluk oluşturan biridir. Biz 2 senedir yönetime geldik, partide güzel bir ortam yakaladık. Başarılı olduk ama tüm bunlara rağmen Polat Şaroğlu partideki huzuru genel merkez destekli bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Biz de buna müsaade etmiyoruz. Genel merkez ile konuştuk. Parti içerisindeki bu sorunları konuşmak üzere örgütlerden sorumlu Ensar Aytekin gelmediği sürece bu eylemlerimize devam edeceğiz. Geldiği zaman ilk önce beraber konuşacağız ve değerlendireceğiz. Bir çözüm bulamadığımız zaman da bunları kamuoyuna açıklayacağız. Genel Başkan Özgür Özel, ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini, örgütlerin kendi için değerli olacağını, örgütlere danışılarak kararlar alınacağını söylemesi üzerine çok sevinmiştik. Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi, bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz. Ne yazık ki genel merkezimiz il yönetimini bir kenara bırakarak tüm kulvarda yapılması gerekenleri ilimizde Polat Şaroğlu'na yaptırmaktadır" şeklinde konuştu.