CHP’li eski başkan rüşvetten tutuklandı

Bursa'da 10 Ekim'de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturmada, düzenlenen operasyonla 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, Nilüfer Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, belediyenin eski İmar İşleri Müdürü Ayşegül E. de bulunuyordu. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle adliye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ayşegül E, S.Ç, M.K, A.A, M.F.Ç, T.İ, M.Y.Ç, B.O, M.Z.A, S.B, N.Z.M, E.P, H.K, E.Ç hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkemede Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve kayınbiraderi Mümin Terzioğlu ile birlikte S.Ç, M.A, U.T, E.T. ve M.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı.