DEAŞ’a 80 milyonluk finans operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla operasyonlar devam ediyor.MASAK raporu talep edilen Bilal Bilgir isimli şüphelinin kayıtları incelendiğinde örgüte 80 milyonluk para transferi yapan 42 şüpheli şahıs tespit edildi. Bu şüphelilerden yurtdışında oldukları tespit edilen 10 Rus, 10 Türkmenistan, 6 Kırgızistan, 1 Tacikistan, 1 Özbekistan ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere 22 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İstanbul merkezli yapılan eşzamanlı operasyonda ise 20 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.