DMM'den "Hristiyan topluluklar sınır dışı ediliyor" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin bazı Hristiyan topluluklara mensup yabancı uyruklu kişileri "ulusal güvenlik tehdidi" olarak değerlendirip sınır dışı ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız" olduğu ve Türkiye'yi hedef alan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde uluslararası bazı çevrelerde, Türkiye'nin bazı Hristiyan topluluklara mensup yabancı uyruklu kişileri "ulusal güvenlik tehdidi" olarak değerlendirip sınır dışı ettiği yönünde ortaya atılan iddialar, tamamen asılsız olup Türkiye'yi hedef alan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır.

Türkiye, yüzyıllardır farklı din, kültür ve inanç mensuplarının barış içinde yaşadığı; hoşgörü, karşılıklı saygı ve birlikte yaşama kültürünün kökleştiği bir medeniyetin mirasçısıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, din ve vicdan özgürlüğünü Anayasa ile güvence altına almış; hiçbir vatandaşının inancı veya ibadet biçimi nedeniyle ayrımcılığa uğramasına izin vermemiştir. İnançlara saygı ve çoğulculuk, ülkemizin demokratik düzeninin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Tarih boyunca camiler, kiliseler ve sinagoglar bu topraklarda yan yana var olmuş; Müslüman, Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımız ortak bir hayat kültürü oluşturmuştur.