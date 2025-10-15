Hatay küllerinden yeniden doğuyor

11 ilde 200 bin kişilik personel ordusuyla devam eden asrın ihya seferberliği, özellikle ağır yıkımın yaşandığı Hatay'ı bambaşka bir görüntüye büründürdü. Son olarak hayranlık uyandıran bir dönüşümün yaşandığı Antakya Atatürk Caddesi'nin yeni görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yeniden göz kamaştırıyor" notunu düştü. Şehrin dört bir yanında devam eden ve kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar şu şekilde sıralanıyor:

ATATÜRK CADDESİ

Antakya Atatürk Caddesi'nde 4 bin 121'i konut, 1812 işyeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Caddenin çevresindeki çok sayıda ev ve işyeri tamamlanma aşamasına geldi. Tarihi Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1'i geçmeyecek şekilde işyerleri inşa ediliyor. Proje kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim yapılıyor. Çarşının ilk etabının kasım ayında teslim edilmesi bekleniyor.

KURTULUŞ CADDESİ

"Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise yine TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkân, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor.

İSKENDERUN SAHİLİ

Depremde 80 santim çökme yaşanan İskenderun Sahili'nde Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütülüyor. Yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Sahilde farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terası da yapılacak. Proje alanının yüzde 50'sinden fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanması hedefleniyor.

DEFNE'DE TARİHİ PROJE

Kentin depremde hasar gören kanalizasyon altyapısını da yeniliyor. Bu kapsamda Defne'de ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Projede belirlenen hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapındaki Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor. Bu tünel ile mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak.

İLK UYDU KENT

Depremin ardından Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kuruldu. Depremde yıkılan Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahalledeki vatandaşlar için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evinin yapımı büyük oranda tamamlandı. Kentte bugüne kadar toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayının 153 bin 248'e çıkması ve tüm çalışmaların başarıyla tamamlanması hedefleniyor.