SON DAKİKA | Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada Gazze var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek, yılın 19'uncu kabine toplantısının en önemli başlığı ise Gazze olacak.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Gazze'de barış için tarihi imzalar Mısır'da atıldı. Tıpkı anlaşmada olduğu gibi ateşkesin uygulanması noktasında da Türkiye aktif rol oynayacak. Bunun için kabine toplantısında Başkan Erdoğan ve kurmaylarının muhataplarıyla yaptığı temaslar üzerinde durulacak.