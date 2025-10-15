Soykırımı unutturmayacağız

Başkan Erdoğan, Mısır'daki tarihi Gazze Zirvesi'nden dönüş yolunda uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu:

Rehine ve mahkûm takası son derece mühimdi. Anlaşmaya Filistin sorununu çözen bir belge gözüyle bakmak yanlış olur. Bu mutabakat özü itibarıyla bir ateşkes düzenlemesi. Bize göre Filistin davasının yegâne çözümü 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzde çetin bir süreç var. Evvela İsrail hükümetinin verdiği sözleri tutması temin edilmelidir. Çünkü İsrail'in bu konudaki sicili son derece kötüdür. Bu konuda ABD başta olmak üzere İsrail üzerinde etki sahibi aktörler gerekeni yapmaya devam edecek.

Ateşkesle uluslararası toplumun görevi bitmedi, yeni başladı. BM'de Netanyahu konuşurken herkes salonu boşalttı. Gazze'nin yanında daha güçlü durmalıyız. Soykırımın unutulmaması için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Sorumluların hesap vermesi için çabaları artırmalıyız. Türkiye tüm insanlığın vicdanı olmaya devam edecek.



TÜRKİYE İNSANLIĞIN VİCDANIDIR



Türkiye büyük devlet olmanın ötesinde aslında insanlığın vicdanıdır. Bizim elimiz dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya uzanır. İsrail saldırıları devam ederken bile yardımlarımızı biz bölgeye sevk ettik. Mısır'daki depoları doldurduk, beklemedik. Ateşkesin başladığı günden bu yana toplam 350 TIR'ımız Gazze'ye girdi. Biz oraya aynı zamanda kardeşliği, umudu gönderiyoruz.



TRUMP SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAK



İnşallah Gazze'de şu an itibarıyla çatışmalar sona ermiş durumda. Bunun Sayın Trump tarafından ilan edilmiş olması çok çok önemli. Bu işin birinci derecede takipçisi Sayın Trump olacak. Bunu kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de ifade etti. En son ayrılırken ayaküstü de "Telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim" dedi.





ATTIĞIMIZ İMZAYLA BARIŞ İRADESİ KAYITLARA GİRDİ



ABD Başkanı Sayın Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi, Katar Emiri Sayın El Sani ve şahsım dörtlü bir imza uygulaması yaptık. Attığımız bu imzalar sıradan değil. Bu imzalarla artık barış iradesi tarihin kayıtlarına girdi. Bu anlaşmayı Filistinliler ve İsrailler dahil olmak üzere bölgedeki tüm halklar için barış, güvenlik, istikrar ve fırsat sağlayacak şekilde birlikte uygulayacağız. Kalıcı barışın hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin refah içinde yaşayabileceği, temel insan haklarının korunduğu, güvenliklerinin garanti altına alındığı ve onurlarının muhafaza edildiği bir sulh olacağı anlayışındayız.



YÖNÜNÜ ANKARA'YA DÖNENLER KAZANACAK



Suriye'yle kapsamlı temaslarımız devam ediyor. Yakın eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Sayın Şara'yı, arkadaşlarını yalnız bırakmayız. Sık sık SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemesi, Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda da uyarıyoruz. Umarız Suriye'nin bir ve beraber, müreffeh geleceğe ulaşmaları yolunda tutum takınırlar. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a döndürenler kazanacak, kendilerine başka hamiler arayanlar kaybedecek.