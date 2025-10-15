TBMM Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu toplantısı sona erdi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında değerlendirmelerde bulunan Mertoğlu, "Alt komisyonumuzun ayrımcılığın önlenmesi kapsamında akademik düzeyde çalışmalar yapan üniversitelerle bir araya gelmesinin mevzuat çalışmalarının güçlendirilmesi adına önemli. Bu kapsamda; TBBM Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonumuz iş birliğinde 3 Kasım tarihinde Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde Yükseköğretim öğrencilerine yönelik, 'Ayrımcılığın Önlenmesi Konferansı'nın düzenleneceğini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek bu konferansın ayrımcılığın önlenmesi kapsamında yalnızca akademik bakış elde etme bakımından değil, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesinin sağlanması bakımından da önemli bir çalışma olacağı kanaatindeyiz. Konferansımız, alt komisyonumuz tarafından bir çalışma ziyareti olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER ARASINDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALMAKTAYIZ"

Ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim Daire Başkanı Eyüp Özdemir, milletvekillerini bilgilendirdi. Özdemir, kurulun fırsat eşitliğini sağlamak için attığı tüm adımların hukuki dayanağının bulunduğunu belirtti ve dayanaklardan bahsetti. Özdemir, "Mevzuatın bize verdiği bu açık görevler doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu olarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri almaktayız. Değişen koşulları da göz önünde bulundurarak düzenlemeler yapmaya devam ediyoruz. Değişen koşulları örnek verirsek, mesela; Ukrayna-Rusya savaşındaki mevcut öğrencilerimizin, orada okuyan öğrencilerimizin Türkiye'de özel öğrencilik haklarına sahip olması gibi ya da 6 Şubat depreminde depremzede olan öğrencilerimize, o bölgedeki üniversite öğrencilerimize verilen haklar gibi. Ülkemiz gündemini yakından ilgilendiren konular gerçekleştiği noktada kurulumuz hızlı bir şekilde aksiyon alıp öğrencilerimizi mağdur etmemek adına gerekli kararları alıp uygulamaya geçiyor. Mevzuatın bize verdiği bu açık görevler doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu olarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktayız" diye konuştu.

"ŞİDDET MAĞDURU VE TANIK KORUMA PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZE ÜNİVERSİTE DEĞİŞİKLİĞİ GİBİ HAKLAR TANIYORUZ"

Özdemir, kurulun fırsat eşitliği kapsamında engelli öğrencilere yönelik yaptığı çalışmaları aktardı ve öğrenci sayısının yıllar içinde atılan adımlar sayesinde arttığını söyledi. Özdemir, "Kurulumuz fırsat eşitliği konusunda sadece engelli öğrenciler değil, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde uygulamalara imza atıyor. Mesela YKS'de belli kontenjanlar üzerine çalışmalar yaptık. İlk kez 2023 yılında 34 yaş üstü kadınlar için kontenjan ayrılmasına karar verildi ve vatandaşlarımızın bu kontenjanlara çok ciddi bir talebi olduğunu gördük. Ben bizzat kendi dairemizde bile 2-3 çalışan arkadaşımızın 34 yaş kontenjanından yararlanmasına vesile oldum.

Ayrıca, şiddet mağduru ve tanık koruma programındaki öğrencilerimize üniversite değişikliği gibi haklar tanıyoruz. Yani mahkeme kararıyla bize yapılan başvurularda özel öğrencilik hakkı tanıyoruz. Özel öğrencilik kişinin eğitim hayatı boyunca yaşadığı sağlık sorunlarıyla alakalı ama aynı zamanda mahkeme kararıyla taciz, darp, saldırı gibi durumlarda da vatandaşlarımıza özel öğrencilik hakkını tanıyoruz. Bir diğer konu ise; şehit ve gazi yakınlarına verdiğimiz kontenjanlar. Bu vatandaşlarımız için vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar ayırdık. Ayrıca, lisansüstü programlarımızda da üniversitelere yine şehit, gazi kontenjanının ayrıca belirtilmesi için bir karar aldık ve bunu üniversitelerimizle paylaştık. 6 Şubat depreminden etkilenen adaylarımız için hem devlet hem vakıf üniversitelerinde ek kontenjanlar oluşturduk. Bu uygulamamız o süreçten beridir hala devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

TOPLANTI SONA ERDİ

Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından Komisyon Başkanı Mertoğlu, toplantıyı kapattı.