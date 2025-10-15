‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin odak noktası PKK’nın feshidir

Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplantısına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu:Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına, rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı ifade etmek isterim. Gündemle ilgili konuda odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Onun dışında başka gündemler eklenmesi sürecin sağlıklı işlemesine karşıt yaklaşımlardır.