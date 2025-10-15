Türkiye diplomasinin kemer taşı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları söyledi:

ATEŞKES SAHADA UYGULANMALI: (Mısır'daki Gazze zirvesi) Asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması. Eninde sonunda İsrail Başbakanı ve soykırımda payı olan vandallar küresel adalet huzurunda hesap verecek, Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarının bedelini misliyle ödeyecek. Temennimiz kalıcı barışın, iki devletli çözüm ortamının yeşermesi. Türkiye'miz adil, akılcı arabulucu rolüyle bölgesel ve küresel diplomasinin kemer taşı haline geldi.

CHP YANLIŞ ROTADA: (Özgür Özel'in yurtdışı temasları) Özgür Bey'in ülkemizi kötülemesi, dahası Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazze konusunda parmağını kıpırdatmadı diyerek iftira atması olacak şey değil. Özgür Bey'in yolu yol değil. CHP yanlış rotada.

ŞEHİTLER CESET DEĞİL: (DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in şehitlere 'ceset' demesi ve DEM Parti gurubunda 'Apo' sloganı atılması): Herkesi ve özellikle muhataplarını sorumlu dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize gencecik cesetler demek isabet kaydeden söz değil; çünkü şehitler ceset değil, onlar bizim kahramanımız. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer yok. Herkes ve hepimiz "Terörsüz Türkiye" hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz.

CAMİ DE CEMEVİ DE BİZİM: Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımız. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizim. Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekiyor.