20 bin levha kaldırılıyor

AK Parti, trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik cezalarının yükseltilmesini de içeren Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifine ilişkin milletvekillerine yönelik kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genel Kurul'da görüşmelerine başlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Yerlikaya, TBMM'de AK Parti Grubu'na yaptığı sunumda, yeni Trafik Yasa teklifini anlattı. Yerlikaya, 2024'te 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında öldüğünü, bu sayının cinayetlerin üç katı olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar kafa karışıklığına neden olan 20 bin trafik levhasının kaldırılacağını, bu konuda valilerin denetleme yapacağını açıkladı.