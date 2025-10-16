AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Gelip Hatay’ı bir görsünler

HATAY'I GEZİP ÖYLE YORUM YAPSINLAR

Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Hatay'da ve tüm deprem bölgesinde şehirlerimiz ayağa kalkıyor ve inşallah yıl sonunda tüm temeller atılmış ve tüm herkes evlerine yerleşmiş olacak. Bunun müjdesini tekrar verelim. Ama yok eğer ya zaten Hüseyin Yayman Bey AK Parti milletvekili, Hataylı, o tabii ki hükümeti övecek şeklinde düşünenler var ise bana inanmıyorlar ise, Murat Kurum Bey'e inanmıyorlar ise lütfen ama lütfen bütün nezaketimle, bütün saygımla şunu bir kez daha söylüyorum. Gelsinler, deprem bölgesini gezsinler, ona göre yorumda bulunsunlar. Eksiğimiz varsa düzeltiriz. Hatamız varsa bu yanlıştan döneriz. Bir kusur varsa bunu düzeltiriz. Ama orada hiçbir şey yapılmadı demek, bunlar doğru değil.

HİZMET YOK DEMEK PSİKİYATRİNİN KONUSU

Deprem bölgesinde Hatay için şunu söylüyorum; 158 bin hak sahibi var. 180 bin tane konut yapılıyor ve bu senenin sonunda inşallah biz bölgedeki tüm insanları yerlerine yerleştirmiş olacağız. Dolayısıyla altyapısıyla, yollarıyla, doğalgazıyla, içme suyuyla ve bütün atık su tesisleriyle şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Maalesef ama maalesef depremden sonra da bu anlayış vardı. Şunu dediler hatırlıyorsanız; ya yaptığımız yardımlar sizin gözünüzden, dizinizden gelsin dediler ve bu yardımları başımıza kaktılar. Neden? Çünkü deprem bölgesi onların tuttuğu partiye oy vermemiş. Ya insanlar burada gerçeklik ortada. Ne dedi bir tane Genel Başkan? Dedi ki biz evleri ücretsiz vereceğiz. İnsanlar buna inanmadılar ve yine Cumhurbaşkanımıza AK Parti'ye teveccühte bulundular. Eğer siz de daha inandırıcı olursanız belki insanlar da size gerçekten kulak kabartabilirler. Bu evlere yapılan hizmetlere yok demek psikiyatrinin konusu. O arkadaşlar lütfen ama lütfen en kısa zamanda bir doktora gözüksünler.