Başkan Erdoğan talimat verdi! Sahte e-imza olayı incelemeye alındı

Son dakika haberi... Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahte e-İmza olayını incelemeye aldı.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 13:56 Son Güncelleme: 16 Ekim 2025 14:06

DDK tarafından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.