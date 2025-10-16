İl kongresinde yumruklar konuştu

CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tek adayın yarıştığı kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Ankara Milletvekili Adnan Beker, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 27. Dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere katıldı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmada yumruklar havada uçuşurken, araya giren diğer partililer kavgayı güçlükle ayırdı. Olay sırasında salon kısa süreliğine karıştı, kongreye ara verildi.