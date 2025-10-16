Son dakika | Kişisel verileri böyle satıyorlar: SABAH ekibi deneyimledi! 600 TL'ye üye olduk

Son dakika haberi: Kişisel verilerin bir havuzda toplandığı ‘panel’ adı verilen platformlarda her türlü özel bilgilerimiz, üye olan herkese adeta peynir ekmek gibi satılıyor. Suç örgütlerinin de kullandığı sistemde tarife ise şöyle: Telefon numarası öğrenmek 500 TL, ev adresi 1500 TL, araç ve gayrimenkul bilgisi 2000 TL...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 06:53

Son dakika... Kişisel verilerin suç örgütleri tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişilere satışı Türkiye'de ve dünyada son yılların en büyük siber tehdidi haline geldi. Verilerin bir havuzda toplandığı 'panel' adı verilen sanal platformlar aracılığıyla kişilere ait her türlü özel bilgi isteyen herkese adeta peynir ekmek gibi satılıyor. Kişilerin TC kimlik numarasından adresine, telefon numarasından sahip olduğu gayrimenkul bilgisine kadar tüm bilgilerini izinsiz olarak ele geçirip depolayan bu platformlar, artık basit dolandırıcılıktan çıkıp insan hayatını tehdit eden organize bir suç yapısına dönüştü.

TELEFON 500, ADRES 1500 TL Elde edilen veriler, suç örgütleri tarafından sadece dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı için değil; aynı zamanda şantaj ve hedefli fiziksel saldırıları planlamak amacıyla kullanılıyor. Panel sistemleri, kullanıcıların farkında olmadan paylaştığı veya sızdırılan verileri hızla topluyor ve süzüyor. Bu veriler, karaborsada belirli bir 'tarife' üzerinden alıcı buluyor. Öyle ki tüm bilgilerimiz sadece birkaç yüz lira karşılığında ele geçirilebiliyor. 600 ile 1000 TL arasında üyelik ücreti alınan panel uygulamaları, kişilerin telefon numarasını 500 TL, ev adresini 1500 TL, araç bilgisini 2000 TL, gayrimenkul bilgilerini 2000 TL ve anne kızlık soyadını ise 2500 TL'den satışa çıkarıyor. Çoğunlukla 'dark web' üzerinde faaliyet gösteren bu gizli platformlar, vatandaşların en mahrem bilgilerini ele geçirip başta organize suç çeteleri olmak üzere istenen miktarda parayı veren herkese satıyor. Bu panellerde toplanan kimlik, telefon ve adres bilgilerinin, özellikle suç örgütleri tarafından kullanılması tehlikenin boyutlarını daha da artırıyor.