SON DAKİKA... MSB’den Gazze açıklaması: Görev gücü çalışmaları koordineli şekilde yürütülmektedir

"SURİYE'DE İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 672 KM'YE ULAŞTI"

Türkiye'nin beka ve güvenliği için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 kilometreye ulaşmıştır. Hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 şahıs yakalanmış, bin 20 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 743, engellenen kişi sayısı da 53 bin 892 olmuştur. Yine Iğdır, Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 94 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Aktürk, şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edilmiştir. Söz konusu uçaklar, imzalanan sözleşme kapsamında bakım ve modernizasyonlarının Birleşik Krallık'ta yapılmasını müteakip kademeli olarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınacaktır. Ayrıca C-130J uçaklarının bakım ve idameleri TİP (Type Training) eğitimleri sonrası yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilecektir."