Türkiye-Afrika forumu bugün başlıyor

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun beşincisi bugün İstanbul'daki ICEC-İstanbul Kongre Merkezi'nde başlıyor. Başkan Erdoğan ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'in katılacağı etkinlikte, 54 Afrika ülkesinden bakanlar ve binlerce iş insanı bir araya gelecek. Forumda gıda güvenliği, enerji, teknoloji ve altyapı finansmanı gibi alanlarda ortak projeler masaya yatırılacak. Ticaret hacminin 37 milyar dolara ulaştığı Türkiye-Afrika ilişkilerinde, yeni işbirliği alanlarının ve yatırım fırsatlarının masaya yatırılması bekleniyor. Forumda Emine Erdoğan da "Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu" oturumuna katılacak.