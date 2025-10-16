Türkiye dünyada vazgeçilmez oyuncu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat süren kabine toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:

Türkiye'nin yıldızının giderek daha çok parlamasından, küresel siyasette ağırlığının artmasından, itibarının aziz milletimize yakışan bir seviyeye yükselmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye; dış politikasındaki barıştan, diyalogdan, adaletten ve çözümden yana aktif tutumuyla, günden güne vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor. Özellikle çatışma çözümlerinde Batı'yı takip eden değil, Batı'nın takip ettiği, örnek aldığı, gıptayla izlediği bir ülke konumundayız. Milletim şunu bilsin; dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir. Emin ve ehil ellerde güvendedir.

Bakınız sadece Suriye'de değil, Gazze'de de Türkiye, ilk günden itibaren hakkın, haklının ve adaletin safında yer almıştır. İnandığımız neyse, kalbimizden geçen neyse; eğip bükmeden, kimseden de çekinmeden, onu cesaretle haykırdık. 102 bin tonu bulan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Katıldığımız tüm toplantılarda, uluslararası bütün platformlarda Gazze'yi ve Filistin davasını korkusuzca savunduk.

Suriye ihtilafında 13.5 yıl boyunca duruşumuzu asla bozmadık. Batılı ülkeler, mültecileri almamak için dikenli tel örgülerin arkasına saklanırken; biz "kimseyi geri göndermeme" politikasıyla Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. En kritik zamanlarda siyasi bedel ödemeyi göze alarak, vicdanlı tavrımızı sonuna kadar muhafaza ettik.

İSRAİL'İN SİCİLİ BOZUK

İki yıllık zulmün, vahşetin ve soykırımın ardından, elhamdülillah, Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. İki yıldır bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren çocukların ilk defa yüzlerinde tebessüm çiçekleri açıyor. Gazzeli kardeşlerimiz zorla çıkarıldıkları yerlere insan seli olup akıyor. Yıkıntıların arasında insanlar, bulabildikleri bir parça eşyaya tutunarak, hayata yeniden başlamaya çalışıyor. Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Çıkıp bunu "Sadece ateşkes imzaladılar" diyerek küçümsemek, kimsenin haddi de, hakkı da değildir. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin, herkes gibi biz de farkındayız. Bu gerçeğin, Filistin Direniş Hareketi HAMAS ve Gazzeli kardeşlerimiz daha çok farkında. Ama buna rağmen ümitvarlar. Buna rağmen umutlu olmak istiyorlar.

GAZZE'YE 750 TIR YARDIM

Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın TIR'ımız Gazze'ye giriş yaptı; 400'den fazla TIR'ımız ise giriş için bekliyor. Dün, 900 ton yardım taşıyan 17'nci İyilik Gemimizi bölgeye yolcu ettik. Bunun devamı da gelecek. İnşallah kış bastırmadan insani yardımlarımıza ağırlık vereceğiz. Şov yapmadan, başkaları gibi PİAR peşinde koşmadan, Gazze'ye ve Gazzeli mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar bu mücadele hız kesmeyecek.





ZİRVEDE NET BİR İRADE ORTAYA KONDU

Bir süredir çok farklı kanallardan yürüttüğümüz diplomasinin de katkısıyla Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Şarm eş-Şeyh'te yapılan zirvede hem imzacı 4 ülkenin lideri, hem de diğer ülkelerin liderleri olarak, hep beraber çok net bir irade ortaya koyduk. Biz, deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız.





MAŞALYAN'A TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı arayarak geçtiğimiz pazar günü 93 yaşında vefat eden babası Hagopcan Maşalı için taziye dileklerini iletti. Hagopcan Maşalı için bugün Kumkapı Ana Kilise'de cenaze töreni düzenlenecek.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ KENDİMİZ İŞLETECEĞİZ

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri sahasında, bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda, yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında; nadir toprak elementleri (NTE), barit ve florit başta olmak üzere, tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha, dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinden 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında, yaklaşık 12.5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. NTE'de dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz; bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisi'ni devreye aldık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Beylikova'daki NTE sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa, kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını ekonomisine kazandırmasını istemeyenler hep şunu yapıyorlar: Önce, maden tetkik ve arama çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamayınca, bu sefer işletilmesini sabote etmenin derdine düşüyorlar. Sahayı biz işleteceğiz.

NÜKLEERE DEVAM

Burada aynı zamanda, ana muhalefetin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini hedef alan yakışıksız iddia ve ithamlarını da tek tek çürüttük. Sakarya gaz sahasından, şu anda 4 milyon hanemizin doğalgaz ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayı 2026'da 8 milyona, 2028'de inşallah 16 milyona çıkacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Ana muhalefetin, balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan, nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.