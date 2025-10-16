Washington'da dikkat çeken 'temizlik operasyonu' Donald Trump'ın ikinci dönemiyle başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde, Washington'daki federal kurumlarda dikkat çekici bir "temizlik operasyonu" yürütülüyor. Beyaz Saray'ın "devleti yeniden şekillendirme" vizyonunun parçası olarak başlayan bu süreç, kısa sürede yüzlerce üst düzey kamu görevlisinin görevden alınması, bazı birimlerin kapatılması ve liyakat sisteminin zayıflatılmasıyla sonuçlandı. Eleştirmenler, bu süreci "devlet mekanizmasında politik sadakat testine dönüşen bir yeniden yapılanma" olarak niteliyor.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 07:00

Donald Trump yönetimi, federal bürokrasideki değişiklikleri "verimlilik" ve "bürokratik şişkinliğin giderilmesi" gerekçesiyle savunuyor. Ancak Washington'da bu adımların, özellikle istihbarat, dış politika ve iç güvenlik kurumlarında siyasi kadrolaşma riskini büyüttüğü tartışılıyor.

Beyaz Saray kaynaklarına göre hedef, Obama ve Biden dönemlerinden kalan kadroların yerine "ülkenin çıkarlarına sadık, ideolojik olarak tarafsız" personel atamak.