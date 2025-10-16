Yeni kaymakamlara ‘devlet adamlığı’ dersi: Kibirden uzak durun vatandaşa hizmet edin

Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu:Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı ve büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum: Makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçicidir. Aslolan bu sınavı geçmek, milletimizin duasını almaktır. 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı kıymettedir. Sizler şahsımı temsilen farklı ilçelerimizde görev alacaksınız. İlçenizdeki insanların sorununa çözümler arayacak, vatandaşın ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceksiniz. Vatandaşa hizmet asli göreviniz. Kapınıza kim gelirse gelsin onun derdiyle hemdert olacaksınız. Bu vazifeleri hakkıyla icra etmek her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Dört duvara hapsolup bu işi yerine getiremezsiniz.Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Esas olan geride yâd edilecek eser ve hizmetler bırakmaktır. Bu milletin gönlünde yer almak için kibri kendinizden uzak tutmak zorundasınız. Hangi sebeple olursa olsun, kapınızı çalan, yolu devlet kapısına düşen hiç kimseye tepeden bakmayacaksınız. İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun vatan toprağında yaşayan herkes, devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak, talep ve beklentilere en uygun çözümleri bulmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de unutmayın, toleransımız yok.