4 büyükelçiden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, sırasıyla Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Kabulde büyükelçiler, büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim etti. Takdimin ardından büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.