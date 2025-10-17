Bakan Yerlikaya'dan EGM maaş promosyonu açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacaktır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polislerin merakla beklediği EGM maaş promosyonu açıklamasında bulundu.
