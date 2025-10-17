Bakan Yerlikaya’dan EGM maaş promosyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polislerin merakla beklediği EGM maaş promosyonu açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya; "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi "Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan" canlı olarak yayınlanacaktır." dedi