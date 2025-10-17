Barajlar boş, Bursa susuz kaldı

Bursa'da 1 Ekim'den beri devam eden planlı su kesintileri şehri susuz bırakırken, barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı tamamen boşalırken, Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi hızla düşüyor. Günlük su ihtiyacı 533 bin metreküp olan Bursa'da, 14 ambalajlı su üretim tesisi ise yılda yaklaşık 4,4 milyon metreküp suyu ambalajlayıp satıyor.

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranı sıfırın altında seyrederken, BUSKİ'nin su ihtiyacını karşılamada zorluk yaşandığı belirtiliyor. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Şehir susuzlukla mücadele ediyor. Planlı su kesintileriyle tasarruf sağlanmaya çalışılıyor" dedi. Sanayi kuruluşlarının suyu ücretsiz ve yoğun kullandığı Bursa'da, tarım yüzde 70, sanayi yüzde 20 su tüketiyor. Kestel'deki Saitabat Şelalesi'nin de suyu azalarak turistik değerini yitirdiği ifade ediliyor. Şehir, yağışların artmaması durumunda kesintilere devam edecek. DHA