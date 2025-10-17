Başkan Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 7'nci yılında andı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/bj7aXPR8fs— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2025