Erdoğan ateşkes anlaşmasına değer kattı

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türkiye'nin, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle eşsiz bir aktör olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Gazze'deki ateşkes anlaşmasına gerçek bir katma değer sağladığını belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil uluslararası liderlerin bir araya geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Iştiyye, şöyle konuştu: "Orada bulunan uluslararası liderler bu anlaşmaya garantör oldu, çünkü gerçekten kimse İsraillilere güvenmiyor. Bu yüzden uluslararası garantörlere ihtiyacımız vardı ve garantiler sağlandı. Umarım İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi de dahil anlaşma tam olarak uygulanır. Türkiye, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle çok eşsiz bir aktör oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya ve (Gazze'de ateşkes) anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını düşünüyorum" dedi.