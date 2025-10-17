Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı: Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul'da kıskıvrak yakalandı!
Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayan ve sahte diploma ve belgeler düzenleyen çete geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Çete lideri Ziya Kadiroğlu, yargılandığı davada adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı çıkarılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında çete lideri Kadiroğlu, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı.
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ziya Kadiroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen tekrar tutuklama kararının ardından, polis ekipleri sanığı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, sanık Kadiroğlu'nu İstanbul'da gözaltına aldı.
TAHLİYE EDİLEN 5 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıkların tekrar tutuklanmasına karar vermişti.
SANIK ATEŞ, ELEBAŞININ KADİROĞLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
İddianamede sanıkların savunmalarına yer verilmiş, sanıklardan Ayhan Ateş ifadesinde, sahte e-imza üretiminin başındaki ismin Ziya Kadiroğlu olduğunu belirtmişti. Bu kişinin çevresindekilere talimat verdiğini ve birlikte hareket ettiklerini söylemiş, Ateş, Kadiroğlu'nun kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı süreçte teknik destek aldığını, bu yolla toplam 270 e-imza üretildiğini belirtmişti. Ateş, Ziya'nın öğrencisi olan Kadriye Kurtoğlu'nun Türkiye genelindeki BESYO sınavlarına başkalarının yerine girdiğini, Mıhyedin Yakışır'ın ise Ziya Kadiroğlu aracılığıyla tanındığını ve Kadiroğlu'nun talimatları doğrultusunda ayak işlerini yaparak e-imza çıkarttığını belirtmişti.