Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı: Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul'da kıskıvrak yakalandı!

Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayan ve sahte diploma ve belgeler düzenleyen çete geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Çete lideri Ziya Kadiroğlu, yargılandığı davada adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı çıkarılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında çete lideri Kadiroğlu, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı: Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı!
AA

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ziya Kadiroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen tekrar tutuklama kararının ardından, polis ekipleri sanığı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, sanık Kadiroğlu'nu İstanbul'da gözaltına aldı.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı: Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı!

TAHLİYE EDİLEN 5 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıkların tekrar tutuklanmasına karar vermişti.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı: Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı!

SANIK ATEŞ, ELEBAŞININ KADİROĞLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İddianamede sanıkların savunmalarına yer verilmiş, sanıklardan Ayhan Ateş ifadesinde, sahte e-imza üretiminin başındaki ismin Ziya Kadiroğlu olduğunu belirtmişti. Bu kişinin çevresindekilere talimat verdiğini ve birlikte hareket ettiklerini söylemiş, Ateş, Kadiroğlu'nun kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı süreçte teknik destek aldığını, bu yolla toplam 270 e-imza üretildiğini belirtmişti. Ateş, Ziya'nın öğrencisi olan Kadriye Kurtoğlu'nun Türkiye genelindeki BESYO sınavlarına başkalarının yerine girdiğini, Mıhyedin Yakışır'ın ise Ziya Kadiroğlu aracılığıyla tanındığını ve Kadiroğlu'nun talimatları doğrultusunda ayak işlerini yaparak e-imza çıkarttığını belirtmişti.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı: Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı!

Ayrıca, 'joker eleman' olarak adlandırılan ve iyi derecede yabancı dil bilen Yakup isimli şahsın, 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına girip başarılı puanlar aldırılarak Türkiye genelinde 400'ü aşkın kişinin akademisyen veya öğretim görevlisi olarak yerleştirildiğini, bunların arasında çok sayıda doçent ve profesör bulunduğunu ileri sürmüştü.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı: Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı!

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı: Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul’da kıskıvrak yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.