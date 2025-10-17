İşadamlarına kara para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurtdışında firari olan işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye tefecilik, örgüt kurma ve kara para aklama suçundan operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramoud Otel'in işletmecisi işadamı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz'ın eski avukatlarından Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel gözaltına alındı. Korkmaz'ın çalışanı Alpan Keskin'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, başka dosya kapsamında araması olan firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın ise yurtdışında olduğu biliniyor. Şüpheli Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı The Plaza Bodrum isimli otel ile şüphelinin Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'ne TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.