İsrail savaş tazminatı ödemeli

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenlendi. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve Genel Sekreter Abdullah Yasir Şahin medya yöneticileriyle bir araya geldi. Basın toplantısında 75. yıl kapsamında yıl boyunca düzenlenecek sergiler, belgesel gösterimleri, anma programları, ilim buluşmaları ve özel yayın projeleriyle cemiyetin tarihsel mirasının geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığı vurgulandı. Bu kapsamda Genel Sekreter Şahin tarafından cemiyetin köklü geçmişini yansıtan, 'Hatıradan Hafızaya-75. Yıl Hatıratı' kitabı ve belgeseli, gençlik ve mezun buluşmaları, uluslararası ilim toplantıları, gönüllülük temelli projeler tanıtıldı. Toplantıda konuşan Necmettin Bilal Erdoğan, Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirerek, "Eğer bu soykırım ile dünya hesaplaşacaksa, bir daha böyle bir şeyin olmaması sağlanacaksa, o zaman Gazze'de yıkılan evlerin, hastanelerin, okulların, camilerin İsrail tarafından yapılması lazım" dedi.

Erdoğan, "Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Irak da Körfez Savaşı'ndan sonra tazminat ödemiştir. Soykırım yaptığı sabit olan bir tarafın da tazminat ödemesi gerekir. Gazze'nin ihtiyacı olan 70 milyar dolarlık inşaat bütçesini İsrail vermeli. Bunun için uluslararası baskı artırılmalı. Soykırımın ilk başladığı aşamada İslam ülkeleri bugünkü gibi ortak bir tavır alabilseydi, zaten bu duruma gelinemezdi. Ancak o konuda İslam ülkeleri maalesef zayıf kaldı" ifadelerini kullandı.

MİLLETİN UÇURUMDAN ALINMASINA VESİLE OLDULAR

Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti kurucularının Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada karar verebilen bir ülke haline gelmesine hizmet ettiklerini vurguladı. Erdoğan, "İlim Yayma Vakfı olarak biz de yakın zamanda 50. yılımızı geride bıraktık. Kendi kimliğimizle, kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında, cemiyeti kuran insanlar, bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur.

Bugün yeniden Türkiye bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse, bugün yine bu ülkede bin yıla sarih kültürümüz, inancımız, geleneklerimiz yaşatılıyorsa gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler, akademisyenler belki de aracı olmuş diye düşünebiliriz. Bizlerden sonra gelenler de bu bayrağı çok daha yükseklere, 21. yüzyıla damga vurma iddiası olan Türkiye Yüzyılı hikâyesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak şekilde çalışsınlar inşallah" dedi.

CEMİYETİN KURUCULAR BİR DAVANIN ÖNCÜLERİYDİ

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise "Kurucularımız arasında kimler yoktu ki... Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen ilk Genel Başkanımız Seniyüddin Başak, işgal yıllarında İstanbul Maçka Silahhanesi'ndeki silahları hurdaya çıkararak Anadolu'ya ulaştıran General Ömer Cemal Karabekir, Sebilürreşad Dergisi'nde yazıları yayımlanan Hasan Hikmet Demirbağ, Çanakkale, Kut'ül Amare ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapmış Emekli Kurmay Albay Vehbi Bilimer, Emekli Hâkim Abdulkavi Beşer, iş insanı Hacı Nazif Çelebi ve daha nice kadirşinas isim... O gün atılan bu adım, bugün milyonlarca gencin hayatına dokunan bir eğitim seferberliğine dönüştü" dedi.