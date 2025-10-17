İstanbul’da sağlıkta da dönüşüm gerçekleşiyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı. Gül, İstanbul'da her alanda olduğu gibi sağlıkta da bir dönüşümün gerçekleştiğini söyledi. Gerek üniversite gerek şehir hastaneleri gerekse ilçelerdeki hastanelerin yenilenmesiyle İstanbul'un adeta sağlığın başkenti olduğunu aktaran Gül, dünyanın her tarafından şifa bulmak için şehre çok sayıda yabancının geldiğini anlattı. Sadece 6 ayda 85 milyon poliklinik hizmeti veren güçlü bir sağlık ordusunun bulunduğunu ifade eden Gül, "Aslında açmakla saymakla bitiremeyeceğimiz kadar sağlık tesisimiz var. Ama bunların içerisinde en mutlu olduğumuz aile sağlık merkezlerini hizmete sokmak. Çünkü, insana dokunan, mahalle ölçeğinde muhtarlarımızın işini kolaylaştıran, vatandaşlarımızın işini kolaylaştıran işlerimiz" dedi.