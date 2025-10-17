Türkiye'nin en etkili ve prestijli gençlik organizasyonlarından Zirve 23, İstanbul Zeytinburnu'da kapılarını dün 5'inci kez açtı. 'Kendine Git' mottosuyla gençleri içsel yolculuklarına davet eden zirveye, dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimler katıldı. 3 bin seçkin öğrenci, 500'e yakın profesyonel, sivil toplum temsilcisi ve iş dünyasının önde gelen isimleri Zirve 23'te bir araya geldi. Türkiye'nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunma hedefiyle 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren 23 Vakfı'nın düzenlediği zirvede gençler, uzman isimlerin tecrübelerini dinledi. ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Wikipedia Kurucusu Jimmy Wales, girişimci Hakkı Akdeniz, yemek yazarı Refika Birgül, oyuncu Zafer Algöz, M. Serdar Kuzuloğlu, Müzikolog Paul Dwyer; kültür-sanat ve iş dünyasından birçok konuşmacı, Zirve 23 sahnesinden gençlere tecrübelerini aktardı.