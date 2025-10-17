Özgür Özel yine bildiğini okudu! Tabanın sesine kulak tıkadı, kendi adayını dayattı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in meydanlarda dilinden düşürmediği ‘parti içi demokrasi söylemi’ yine lafta kaldı. CHP İzmir İl Kongresi öncesi parti tabanını yok sayıp ‘tek aday’ dayatması yapan Özel, önce mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yeniden İl Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Aslanoğlu’nun tutuklu olarak yargılandığı kooperatif usulsüzlüğü davasında önceki gün tahliye olması üzerine karar değiştiren Özel, Genel Merkezin adayı olarak bu sefer Çağatay Güç’ü işaret etti. Özel’in delegenin iradesine ipotek koyan açıklamalarına tepki gecikmedi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yazılı açıklama yaparak “Bugün yapılacak CHP İzmir İl Kongresine katılmayacağım” dedi. Kılıç "Bugün ne yazık ki emeğin sesi değil, kulislerin sesi daha gür çıkıyor. Bugün kongreye katılmıyor olmam, partime olan bağlılığımın ölçüsü değil; anti-demokratik uygulamalara sessiz kalamayan vicdanımın bir gereğidir." İfadelerini kullandı.
Meydanlarda parti içi demokrasiden bahseden CHP Genel Başkanı Özgür Özel deyim yerindeyse yine bildiğini okudu. Yaklaşmakta olan CHP İzmir İl kongresi öncesi geçtiğimiz hafta kooperatif usulsüzlüğü davasından yargılanmakta olan mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu'nu yeniden il başkanlığına aday göstereceklerini açıklayan Özel her ne hikmetse Aslanoğlu önceki gün tutuklu yargılandığı davada tahliye olunca karar değiştirdi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Özel'in il kongresinde genel merkezin adayı olarak İZBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç'ü açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.
Çağatay Güç
KAYA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Kongrede aday olması beklenen Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, dün gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından adaylıktan çekildiğini duyurdu.