Özgür Özel yine bildiğini okudu! Tabanın sesine kulak tıkadı, kendi adayını dayattı!

'BU SÜRECİN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIM'

CHP'li Kılıç yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "1999 yılından bu yana her il kongresine katılan biri olarak, bugün gerçekleşecek il kongremize katılmayacağımı belirtmek isterim. Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olan İzmir'de emeğin, alın terinin, inancın ve yılların mücadelesinin karşılık bulamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak bugün ne yazık ki emeğin sesi değil, kulislerin sesi daha gür çıkıyor. Bugün kongreye katılmıyor olmam, partime olan bağlılığımın ölçüsü değil; anti-demokratik uygulamalara sessiz kalamayan vicdanımın bir gereğidir. Yıllardır omuz omuza yürüdüğümüz, partimizin gücünü var eden emekçilere ve bu kente gönülden bağlı yurttaşlara içtenlikle sesleniyorum: Affedin! Bu sürecin parçası olmayı içime sindiremedim."