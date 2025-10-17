TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Akademik yıl açılış programının ardından tarihi Ulu Camiye geçen Kurtulmuş, daha sonra valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Başkan Yardımcısı Doğan Hatun ve belediye birim amirleri tarafından karşılanan Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra başkanlık makamına geçti.

Görüşme basın mensuplarına kapalı devam etti.