Türkiye Gazze için tüm imkanlarını seferber ediyor: ‘Özel ekip’ insanlık için sahada

Türkiye, Gazze'ye yönelik insani yardımların hızla ulaştırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve yeniden imarı sürecinde tüm imkânlarını seferber ediyor.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 07:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, yardım için Gazze'ye Türkiye'den 350 TIR'ın giriş yaptığını ve 400'den fazla TIR'ın giriş için beklediğini açıkladı.

Bu çerçevede, insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibinin yanı sıra ilgili kurumlar ve yerel makamlarla eşgüdümü sağlamak üzere eski AFAD Başkanı Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı.