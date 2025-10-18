25 milyon euro verip 60 milyon euro istediler... Otele böyle çöktüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst hakkı"nı devralarak 35 milyon euro'luk haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Olay, Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 sonunda yaşadığı mali sıkıntılar sonrasında, Sezgin Baran Korkmaz'dan 25 milyon euro'luk yüksek faizli borç almasıyla başladı. Bu borç karşılığında arazi teminat gösterildi.

UNICO Sigorta'nın verdiği borç kısa sürede iki katına çıkarıldı. Belgelerde, hem 35 milyon euro nakit ödeme talep edildiği, hem de bir otelin "üst kullanım hakkı" üzerinden ek 35 milyon euro'luk taahhüt alındığı ifade edildi. Böylece toplamda 60 milyon euro'luk geri dönüş hedeflendi. Soruşturma belgelerinde, 10 milyon euro tutarında 4 çekin "geri ödeme görünümü" yaratmak amacıyla düzenlendiği, fakat fiili ödeme yapılmadığı, bu durumun tefecilik suçunu gizlemeye yönelik olduğu belirtildi.

İddialara göre UNICO Sigorta, elde ettiği üst hakkını sırasıyla Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Free Petrol Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti., META Solution GmbH (Avustralya) ve WL Hospitality Inc. (ABD) adlı şirketlere devretti. Bu devirlerin Ufuk Turizm'in bilgisi dışında gerçekleştiği öne sürüldü.

UNICO Sigorta'nın sigortacılık mevzuatına aykırı olarak turizm ve gayrimenkul faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle SEDDK'ya şikâyette bulunuldu. Mağdur şirket, taşınmazın devrinin engellenmesi ve mülkiyetin korunması için kayyum atanmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, UNICO Sigorta yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi. 5 kişi gözaltına alındı. TMSF, otel ve ilgili şirketlere kayyum olarak atandı.