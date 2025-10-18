8 ünlünün uyuşturucu kullandığı belirlendi

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu kullanımı soruşturması" kapsamında alınan kan ve saç testlerinin sonuçları belli oldu. Şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik soruşturmada ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik 8 Ekim günü operasyon düzenlenmiş, toplam 19 kişinin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdikleri saç ve kan örneklerinin sonuçları açıklandı. Buna göre Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain tespit edildi. Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın ise kenevir uyuşturucu madde testleri pozitif çıktı. Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'den alınan örneklerde ise yeşil reçete ile satılan ilaçlara ait etken madde tespit edildi. Demet Evgar, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci'nin de aralarında bulunduğu 7 ünlünün test sonuçlarında ise herhangi bir maddeye rastlanmadığı açıklandı.