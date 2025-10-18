AK Partili Nihat Yalçın’ndan Mansur Yavaş’a sert tepki: Mamaklıyı mağdur ettiniz, paralar nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 5'inci birleşiminde, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ABB'nin iştiraki PORTAŞ ve Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Mansur Yavaş yönetiminin göreve geldiği günden bu yana belediye kaynaklarını kötü yönettiğini, PORTAŞ'ı iflas noktasına getirdiğini, Mamak'ta ise milyarlarca liralık harcamaya rağmen ortada bitmemiş ve oturulamaz durumda konutlar kaldığını söyledi.

"PORTAŞ'TA İKİ AYDIR MAAŞ ÖDENEMİYOR"

Konuşmasına PORTAŞ'la ilgili uyarılarla başlayan Yalçın, şirketin mali kriz içinde olduğunu vurguladı:

"Biz PORTAŞ'la ilgili konuyu daha önce gündeme getirdiğimizde, Sayın Mesut Bey (Mesut Özarslan) bize çok sert çıkmıştı. 'Biz Portaş'ı ayağa kaldırdık, üretim yaptık, istihdam sağladık' diyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada tablo ortada. Ağustos ayından beri Portaş'ta çalışanlara maaş ödenemiyor. Sigorta borcu ödenmemiş, vergi borcu ödenmemiş. Şirket tamamen iflasa sürüklenmiş durumda. Bu nasıl yönetim anlayışı?"

Yalçın, ABB'nin kendi iştiraki olan bir şirketi bile ayakta tutamadığını belirterek, "Reklam panolarında şeffaf belediyecilik diye yazıyorsunuz ama işçinin maaşını ödeyemiyorsunuz. Bu mudur sosyal belediyecilik?" ifadelerini kullandı.

"MAMAK'TA 7 MİLYAR 898 MİLYON TL HARCANDI, SADECE 418 KONUT TESLİM EDİLDİ"

Yalçın konuşmasında, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan harcamaları da kalem kalem anlattı. AK Parti döneminde kentsel dönüşümün hızla ilerlediğini hatırlatarak, Yavaş döneminde projenin adeta durduğunu vurguladı:

"Kıymetli Mamaklı hemşerilerim özellikle beni iyi dinlesinler. Bu alan 2013 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. 2014–2019 yılları arasında AK Parti döneminde 5 bin 500 konut hak sahiplerine teslim edildi. Yavaş yönetimi geldikten sonra 2021 yılında bir ihale açıldı. 4 bin 477 konut ve 31 ticari alan için. Ancak bu ihale, beş gün kala iptal edildi. Gerekçe teknik revizyon denildi ama ortada hiçbir teknik değişiklik yok. Daha sonra aynı iş ikiye bölünerek yeniden ihaleye çıkarıldı. Bu bile başlı başına bir skandal!"

Yalçın, sürecin ardından yapılan ödemeleri de rakamlarla ortaya koydu:

"İlk ihale 907 milyon liraya yapıldı. O dönem dolar kuru 8.40'tı. Bugünkü karşılığıyla 4 milyar 490 milyon lira. Daha sonra aynı proje PORTAŞ'a protokolle verildi. Tutar 842 milyon liraydı. Bu da yaklaşık 98 milyon dolar ediyor. Sonrasında proje feshedildi, firmaya ve Portaş'a yapılan toplam ödeme 683 milyon 556 bin lira. Yetmedi, ABB ile PORTAŞ arasında üç yeni protokol daha imzalandı. Biri 735 milyon, biri 2 milyar 298 milyon, biri de 158 milyon lira. Yani toplamda 7 milyar 898 milyon 399 bin lira harcama yapılmış. Ama teslim edilen konut sayısı sadece 418!"

"YARIM YAMALAK TESLİMLER, OTURULAMAYAN EVLER"

Yalçın, seçim öncesi Mamak'taki yarım kalan konutların alelacele teslim edilmiş gibi gösterildiğini söyledi:

"Bu 418 konut bile insanların oturabileceği durumda değil. Seçim öncesi kura çekimi yapıldı, basına fotoğraf verildi ama o evlere tek bir hak sahibi bile giremedi.Temeller çürümüş, inşaatlar yarım kalmış durumda. İnsanlar evlerini bekliyor ama ortada ne çalışan müteahhit var ne bir üretim."

"PORTAŞ AYNI AİLEYE AİT FİRMALARLA ÇALIŞIYOR"

Yalçın, PORTAŞ üzerinden yapılan işlerin sürekli aynı çevrelere verildiğini iddia etti:

"Portaş aldığı işleri alt yüklenici firmalara devrediyor. Ama o firmalara bakıyorsunuz, hepsi aynı kişilerin, aynı ailenin şirketleri. Ankara'da başka müteahhit mi yok? Bu şekilde kamu kaynakları aynı çevrelere aktarılıyor. Biz bu konuyu daha önce gündeme getirdiğimizde bize 'yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz' dediler. Ama bugün tablo ortada. Ortada 4 bin 477 konut teslim edilmemiş, gözü yaşlı Mamaklı kentsel dönüşüm mağdurları var."

"MAMAKLIYI MAĞDUR ETTİNİZ"

Yalçın, ABB yönetiminin başarısızlığı nedeniyle Mamaklıların yıllardır mağdur edildiğini belirtti:

"Biz kimseye iftira atmıyoruz, sadece tespit yapıyoruz. Çünkü Mamak'ta ortada bir gerçek var. 7 milyar 898 milyon lira harcanmış, ama halkın eline bir şey geçmemiş. Bu milletin parası buhar olmuş. Mamaklı hak sahiplerini mağdur ettiniz, bu paralar nerede Sayın Yavaş?"

Yalçın'ın açıklamaları sonrasında Mamak'taki kentsel dönüşüm çalışmalarının durduğu, sahada hiçbir faaliyet olmadığı da gündeme geldi.

Mamaklı vatandaşların da projedeki belirsizlik nedeniyle tepki gösterdiği biliniyor.