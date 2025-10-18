Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 34'üncü yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/yUjFgzd1xr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2025