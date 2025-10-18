Başkan Erdoğan vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
