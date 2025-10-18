CHP’de Afyon krizi: Susmayacağım

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Genel Merkezi ve il yönetimini topa tutarak CHP'de yeni bir krizin fitilini ateşledi.

CHP'den istifa edeceğine yönelik iddialara ilişkin suskunluğunu bozan Burcu Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık CHP'de yaşadıklarına ses çıkaracağını ve susmayacağını" söyledi. Köksal, adaylık sürecinde partiden kovulduğunu ve linç edildiğini belirtti. CHP'li bazı gazeteciler tarafından günlerce anti propagandaya maruz bırakıldığını, seçimleri kazanmaması için bazı CHP'lilerin kapı kapı çalıştığını ve Parti Meclisi üyesi olan bir kişinin eliyle hakkındaki linç kampanyaların yürütüldüğünü belirtti.

HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Köksal açıklamasında, "Adaylığım sürecinde partimden kovuldum, linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından ekranda 'Kazanamaz, yüzde 5 alır 10 alır' diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı" ifadelerine yer verdi.

Köksal, sorunları genel merkeze ilettiğini de belirterek, "Genel merkez hiçbir şey yapmadı. Hatta bütün kurultaylarda bunları yapanları ödüllendirip yeniden Parti Meclisi'ne (PM) aldılar" dedi.