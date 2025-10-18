Emine Erdoğan Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamındaki "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile görüştü.