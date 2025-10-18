Gittiğimiz her yere barış götürdük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye- Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu:

Türkiye, milli gelire oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri. Kimsenin inancına, kimliğine, kökenine bakmadan; nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşuyoruz. Bunları yaparken de başkaları gibi hiçbir maddi karşılık beklemiyoruz. Bir Afrika atasözü şöyle diyor: "Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git; ama eğer menzili uzatmak istiyorsan birlikte yürü." İşte biz de bu anlayış ışığında Afrika'yla ilişkilerimizi, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelecek tasavvuru üzerine inşa ettik. Hamdolsun, biz tarihin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini, bu utancı taşımamış bir milletiz. Asırlardır gittiğimiz her yere barışı götürdük, huzuru götürdük, sevgiyi ve saygıyı götürdük; aynı zamanda refah ve istikrarı da beraberinde götürdük. Afrika ile münasebetlerimizi, dürüstlüğümüzün, samimiyetimizin ve tertemiz sicilimizin gücüyle her geçen gün daha da geliştirdik, güçlendirdik. Bugün Türk yükleniciler Afrika'da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumdadır. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aşmıştır. Kıtanın geneliyle 2003 yılında 5.4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2024 yılı sonu itibarıyla 50 milyar dolar bandına ulaşmıştır.

SÖZDE MEDENİ DÜNYA 3 MAYMUNU OYNADI

AFRİKA'YA geçmişte "beyaz adamın gözüyle" bakanlar, bugün de benzer bir anlayış içinde. Batı dünyası ne yazık ki Afrika kıtasındaki savaş, çatışma ve ihtilafları kıtanın kaderi olarak görüyor. Bu yüzden, ekonomik çıkarı olmayınca sorunların çözümü noktasında elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Hatta kimi aktörlerin bu çatışmaları bilerek körüklediğini hepimiz biliyoruz. Bunun en acı örneklerden biri ise İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü Gazze saldırılarıdır. Enkazların altında ne kadar masumun naaşı olduğunu kimse bilmiyor. Tüm insanlığın gözü önünde iki yıl boyunca bir soykırım yaşandı. Sözde "medeni dünya" buna ne engel olabildi ne de doğru düzgün tepki gösterebildi. Soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize "demokrasi dersi" vermeye kalkan Batılı devletler, aynı anda İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti.

EN BÜYÜK 17'NCİ EKONOMİYİZ

G20 üyesi olarak, cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre ise 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. Son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 oranında büyüme kaydettik. 2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirimiz, 2024 yılında 1.5 trilyon dolar sınırına geldi. Savunma sanayiindeki başarı hikâyemizi zaten hepiniz biliyorsunuz. Malumunuz, 6 Şubat 2023 tarihinde 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz, asrın en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Deprem bölgemiz için yaklaşık 90 milyar dolar civarında harcama yaptık.

NÂZIM HİKMET'İN ŞİİRİYLE ANLATTI

BAŞKAN Erdoğan konuşmasında Nâzım Hikmet'in 63 yıl önce yazdığı "Kardeşlerim, bakmayın sarı saçlı olduğuma, ben Asyalıyım. Bakmayın mavi gözlü olduğuma, ben Afrikalıyım. Ağaçlar kendi dibine gölge vermez; Benim orada ekmek aslandadır, Ejderler yatar başında çeşmelerin, Ve ölümü benim orada ellisine basmadan, sizin oradaki Türk gibidir" dizelerinden oluşan 'Asya Afrika Yazarlarına' mısralarını okuyarak "Evet, Türkiye'nin de çok ciddi ekonomik, siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı bir dönemde yazılan bu mısralar, evrensel bir dayanışmayı yansıtıyor. Elbette 63 sene öncesinin o sancılı günleri artık ülkemizde geride kaldı. Hamdolsun, Türkiye geçen sürede çok değişti, çok gelişti. Özellikle son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık" dedi.

KARŞILIKLI SAYGI VE KAZAN-KAZAN

HIZLA büyüyen ekonomisiyle, gelişen yatırım ortamıyla ve üç kıtanın tam merkezindeki stratejik konumuyla Türkiye, dünyanın farklı bölgelerine açılan bir kapıdır. Ülkemize gelip huzur ve güven içinde yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırız. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz; hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir önyargı taşımadan, özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan, eşitlik, karşılıklı saygı ve "kazan-kazan" ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz.

KALICI BARIŞ İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ

GAZZE soykırımında, tıpkı Türkiye ve Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerimiz de vicdanlı bir duruş sergilemişlerdir. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davası, bu süreçte tarihe not düşen cesur bir tavır olmuştur. Buradan, masumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bizim de gayretlerimizle Gazze'de ateşkes sağlandı. Hamas ile İsrail arasındaki mutabakatın kalıcı olması ve kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisindeyiz. İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

54 ÜLKEDEN TEMSİLCİ, 3 BİN İŞ İNSANI KATILDI

54 Afrika ülkesinden bakanlar, bakan yardımcıları, kamu temsilcileri ve yaklaşık 3 bin iş insanının katıldığı forum, "Küresel Ekonomik Belirsizlikte Yol Almak: Türkiye- Afrika Ortaklığının Güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte; gıda güvenliği, altyapı finansmanı, dijital dönüşüm, enerji, madencilik, lojistik ve sivil havacılık gibi alanlarda işbirliği fırsatları masaya yatırıldı. Forum hediye takdimi ve aile fotoğrafıyla son buldu.