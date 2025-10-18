Gökyüzünün ve Kudüs’ün sevdalıları

Yerli ve milli teknolojinin öncü ismi Özdemir Bayraktar vefatının 4. yıldönümünde özlem ve minnetle anılıyor. Türkiye savunma sanayii ve insansız hava araçlarının geliştirmesinde kilit rol oynayan Bayraktar, 18 Ekim 2021 tarihinde ebediyete göçtü. Türkiye'nin ruh hamurunu yoğuran isimlerden biri olan ve Kudüs'e olan sevdasıyla bilinen Nuri Pakdil ise vefatının üzerinden 6 yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor.

İHA'LARIN ÖNCÜSÜ

Baykar tarafından bütünüyle yerli ve milli imkânlarla geliştirilen savunma sanayii ürünlerinin tasarımlarını çizen yüksek mühendis Özdemir Bayraktar, bütün ömrünü Türkiye'nin bu alanda bağımsızlığı için adadı. Bütün engelleme girişimlerine rağmen yılmayan Bayraktar, bugün dünyada bir furya haline gelen insansız hava araçlarının öncüsü oldu. 'Kalite detaydadır' şuuruyla durmaksızın çalışan Bayraktar, İHA, AR-GE çalışmalarının yürütüldüğü dönemde sahada aktif olarak yer aldı. 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Bayraktar, 18 Ekim 2021'de Hakk'a yürüdü.

KUDÜS ÂŞIĞI BİR RUH

"Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözleriyle Kudüs'e olan aşkını anlatan Nuri Pakdil'in vefatının üzerinden de 6 yıl geçti. Pakdil'in eserleri çağını ve ötesini etkiledi. Pakdil, 81 yaşında TİKA tarafından düzenlenen program çerçevesinde Kudüs'e götürüldü. Pakdil, 18 Ekim 2019'da vefat etti.