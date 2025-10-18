İşte Ankara’yı susuzluğa götüren ihmaller zinciri! Uyarı raporları hazırlayan müfettişleri görevden aldılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 5'inci birleşiminde "su krizi" gündemi damga vurdu. Mecliste yaşanan tartışmalar, CHP ve AK Parti grupları arasında gergin anlara sahne oldu. Toplantıda söz alan CHP'li ABB Meclis İkinci Başkan Vekili Emre Doğan, son haftalarda yaşanan su kesintilerine rağmen "Ankara'nın su sorunu olmadığını" savundu. Doğan, "Ankara'nın su sorunu yok. Beğenilmeyen ASKİ projelerine devam ediyor, yatırımlarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ!"

Özbek, yaşanan arızanın "basit bir teknik aksaklık" değil, yıllardır süren bir ihmaller zincirinin sonucu olduğunu söyledi.

"Ankara'yı günlerce susuz bırakan bu felaket bir kaza değil, göz göre göre gelen bir olaydı. On günün üzerinde Ankara susuz kaldı. İnsanlar tankerlerin önünde, bidonlarla saatlerce bekledi. Siz buna 'kısa bir süre' diyorsunuz ama vatandaşın yaşadığı mağduriyet ortada."

Özbek, 2022 yılında hazırlanan müfettiş raporlarının açıkça ASKİ yönetimini uyardığını, ancak bu raporların dikkate alınmadığını söyledi.

"2022 yılında Ankara içme suyunun neden kirli hale geldiğini araştıran Büyükşehir müfettişleri, Kesikköprü hattında ciddi bakım eksikleri tespit etti. Hattın bakım ve onarımının yapılmadığı, bu işlerin ehil olmayan 40'tan fazla firmaya verildiği, gerekli test ve kabuller yapılmadan ödemelerin gerçekleştirildiği raporlara geçti."

"MÜFETTİŞLER AÇIKÇA UYARMIŞ: BÜYÜK PATLAMA YAŞANABİLİR"

Özbek, müfettişlerin raporlarında açık uyarılara yer verildiğini belirtti:

"O raporlarda deniliyor ki, 'Bakım yapılmazsa yüksek basınç altında büyük bir patlama yaşanabilir.' Ayrıca bakımsızlıktan dolayı çamurlu suyun temiz suya karıştığı da tespit edilmiş. Ancak bu raporlar dikkate alınmadı. Göz göre göre gelen felaket, sonunda yaşandı."

"RAPORU HAZIRLAYAN MÜFETTİŞLER GÖREVDEN ALINDI"

AK Partili Özbek, raporları hazırlayan müfettişlerin daha sonra görevlerinden uzaklaştırıldığını iddia etti:

"Bu durumu tespit eden, işin ehli müfettişler uyarı yaptıktan sonra sürüldü. Rapor başka müfettişlere devredilerek dosyanın içeriği değiştirildi, konu örtbas edildi. O dönemde ASKİ'de görevli isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı ancak sonuç alınmadan kapatıldı. Yani, hat patlamadan önce devletin kendi denetçileri uyarmış ama yönetim bu uyarılara kulak tıkamış."

"VATANDAŞ BEDEL ÖDEDİ, YÖNETENLER SORUMLULUKTAN KAÇTI"

Özbek, Yavaş yönetiminin sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığını savunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu olay bir kaza değil, yönetim hatasıdır. Ankara halkı bunun bedelini ödedi. Yıllardır bakım yapılmayan hat, uyarılar dikkate alınmadığı için patladı. Siz hâlâ 'Ankara'nın su sorunu yok' diyorsunuz. Gerçeği gizlemeye çalışmayın. ASKİ yönetimi görevinin gereğini yapmadı, müfettişlerin uyarılarını dikkate almadı. Ankara bu ihmallerin kurbanı oldu."

AK PARTİ GRUBUNDAN "ANKARA'NIN SUSUZLUK SORUNU YOK" SÖZLERİNE TEPKİ!

AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın ise Doğan'ın sözlerine yanıt vererek, "Emre Bey, 'Ankara'nın su sorunu yoktur' dedi. Biz acaba aynı Ankara'da mı yaşıyoruz? Diye düşündüm. ASKİ'yi altı buçuk milyon Ankaralı eleştiriyor. Yenimahalle'de bizim oturduğumuz mahallede 40 gün boyunca su akmadı. Mansur Yavaş, arıza çıktığında 'Orada kaynak yapılıyor' dedi. Plastik borulara mı kaynak yapılıyor?" diye konuştu.