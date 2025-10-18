‘Terörsüz Türkiye masası’ Diyarbakır’da kuruldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle cuma namazını Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki milletvekilleriyle cami önündeki meydanda çay içti, simit yedi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kurtulmuş, terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili mesajlar verdi. Diyarbakır'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak. Terörsüz Türkiye tecrübesi başarıyla tamamlandığında, Türkiye'nin barış tecrübesi dünyaya örnek bir model olarak anılacak. Bu memlekette Kürtlere söz söyleyenler ile Türklere söz söyleyenler aslında farklı dilleri kullansalar da aynı gönül dillerini kullanmış insanlardır" dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, sözlerini Kürtçe 'Birlik olalım' anlamına gelen 'Bi hev re bibin' cümlesiyle bitirdi. AA