Aile boyu yolsuzluğa pişkin savunma

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gündemde. Kara'nın, belediyede önemli konumlara akrabalarını ve yakınlarını getirdiği tespit edildi. Suç örgütünün 8 yöneticisinden 4'ü Nefi Kara'nın akrabaları: Yeğeni Hüseyin Cem Gül, akrabası Sıla Ceyhan Berkkaya, yeğeni Bulem Şahbaz ve arkadaşı Demir Demir. Bu kişiler aracılığıyla rüşvet temin edildiği öne sürülüyor.

Kara, savunmasında pes dedirten şekilde, "Eski döneme ait bazı usulsüzlüklerin tekrarlanmaması adına en güvendiğim akraba ve tanıdıklarımı Manavgat Belediyesi'nde önemli konumlara getirdim" dedi. Ayrıca, rüşvet parasıyla aldığı belirlenen 4 milyon 500 bin TL değerindeki villası için, "Seçim döneminde kullanmak üzere euro cinsinden nakit bulundurduğum parayla aldım" savunmasını yaptı. İddianame tamamlanarak mahkeme tarafından kabul edildi ve soruşturma sürüyor.