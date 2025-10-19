Ailenin korunması için tarihi adımlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı kapsamında bugüne kadar ödeme yapılan anne sayısının 477 bin 639 ve toplam ödeme miktarının 4.6 milyar lira olduğunu belirterek, "Ekim ayının ödemesi de 30 Ekim'de inşallah annelerin hesabına yatacak" dedi.

Bakan Göktaş A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Göktaş yeni evlenecek çiftler için "Aile ve Gençlik Fonu"nu hayata geçirdiklerini, ilk aşamada 18-29 yaş arası gençlere 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl vadeli 150 bin liralık destek verdiklerini, geçen günlerde kredi miktarının 18-25 yaş grubu için 250 bin, 26-29 yaş grubu için 200 bin liraya yükseltildiğini, kriterlerin de esnetildiğini söyledi.

Fona şu ana kadar 160 binden fazla çiftin başvurduğunu bildiren Göktaş, MÜSİAD'la Aile Dostu İş Yeri Projesi İş birliği Protokolü'nü imzaladıklarını, bu kapsamda MÜSİAD üyesi 1025 firmanın evlenecek çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni çocuk sahibi olacak çalışanlarına da 2 asgari ücret destek sunacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin liralık, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca her ay 1500 liralık, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin liralık doğum yardımı desteği sunduklarını hatırlattı. Göktaş, ödeme yapılan anne sayısını ise 477 bin 639 ve toplam ödeme miktarının da 4.6 milyar lira olduğunu belirtti. Bu kapsamda ekim ayı ödemelerinin ise 30 Ekim'de hesaplara yatırılacağını açıkladı.