Bahçeli: KKTC parlamentosu acilen toplanmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de gerçekleştirilen seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen seçimlere ilişkin açıklama yaptı.
"KKTC PARLAMENTOSU ACİLEN TOPLANMALI"
Bahçeli, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır." ifadelerini kullandı.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN OLDU
KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.
Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.